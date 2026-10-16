ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Frühe Investition

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 259,740 STRABAG SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 26.493,51 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Papiers am 15.10.2026 auf 102,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 11,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net