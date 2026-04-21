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ATX-Titel Verbund-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Verbund Aktionären eine Freude

22.04.26 10:02 Uhr
ATX-Titel Verbund-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Verbund Aktionären eine Freude | finanzen.net

Verbund-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Verbund-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verbund AG
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Wie im Rahmen der Hauptversammlung von ATX-Titel Verbund am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 3,15 EUR. Damit wurde die Verbund-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12,50 Prozent erhöht. Somit vergütet Verbund die Aktionäre insgesamt mit 972,72 Mio. EUR. Damit wurde die Verbund-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 32,53 Prozent zurückgeschraubt.

Verbund- Dividendenrenditeanpassung

Der Verbund-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 63,10 EUR aus dem wien-Handel. Das Verbund-Papier wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Verbund-Anteilsschein auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Verbund-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Verbund-Papiers 5,08 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 4,00 Prozent betrug.

Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Verbund via wien um 5,68 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 1,91 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Verbund-Dividendenausblick

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1,63 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,57 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Verbund

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens Verbund steht aktuell bei 21,922 Mrd. EUR. Das Verbund-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14,46. Der Umsatz von Verbund betrug in 2025 8,014 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 4,29 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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