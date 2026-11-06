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ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAWAG-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
162.80 EUR 1.00 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das BAWAG-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,48 EUR. Bei einem BAWAG-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,482 BAWAG-Aktien. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 05.11.2026 3.655,58 EUR wert, da der Schlussstand 162,60 EUR betrug. Die Steigerung von 1.000 EUR zu 3.655,58 EUR entspricht einer Performance von +265,56 Prozent.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,67 Mrd. Euro. Das BAWAG-Papier wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Die BAWAG-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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