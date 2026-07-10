ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitable BAWAG-Investition?

17.07.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BAWAG-Investment gewesen.

BAWAG-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die BAWAG-Anteile bei 41,76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BAWAG-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,395 BAWAG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BAWAG-Aktie auf 174,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 417,62 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 317,62 Prozent angewachsen.

Am Markt war BAWAG jüngst 13,43 Mrd. Euro wert. Die BAWAG-Aktie wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines BAWAG-Anteils bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net