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BAWAG-Anlage

ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient

26.06.26 10:00 Uhr
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAWAG-Investment von vor 5 Jahren verdient | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen BAWAG-Investment verdienen können.

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BAWAG-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 46,94 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,130 BAWAG-Aktien im Depot. Die gehaltenen BAWAG-Papiere wären am 25.06.2026 366,64 EUR wert, da der Schlussstand 172,10 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 266,64 Prozent.

Der Börsenwert von BAWAG belief sich jüngst auf 13,11 Mrd. Euro. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des BAWAG-Papiers bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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