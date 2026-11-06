DAX 26.003 -1,2%ESt50 6.185 -0,7%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,6%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.039 +0,7%Euro 1,1176 -0,4%Öl 96,8 -1,5%Gold 4.075 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Hochrechnung

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in STRABAG SE gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRABAG SE
99.80 EUR -2.40 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen

Das STRABAG SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,40 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 260,417 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 101,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.458,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,58 Prozent.

STRABAG SE wurde am Markt mit 11,87 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle STRABAG Aktie News

Werbung

STRABAG Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRABAG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.12.12 STRABAG SE sell Erste Group Bank
06.03.12 STRABAG SE neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.12 STRABAG SE halten Erste Bank AG
02.12.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG
30.09.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.