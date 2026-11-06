ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in STRABAG SE gewesen.
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Das STRABAG SE-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,40 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 260,417 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 101,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.458,33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +164,58 Prozent.
STRABAG SE wurde am Markt mit 11,87 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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