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ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STRABAG SE
99.10 EUR -0.20 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,312 STRABAG SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 326,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 98,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +226,93 Prozent.

STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 11,87 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.12.12 STRABAG SE sell Erste Group Bank
06.03.12 STRABAG SE neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.02.12 STRABAG SE halten Erste Bank AG
02.12.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG
30.09.11 STRABAG SE halten Erste Bank AG

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