ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 30,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,312 STRABAG SE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 326,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 98,70 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +226,93 Prozent.
STRABAG SE war somit zuletzt am Markt 11,87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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