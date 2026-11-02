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ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in UNIQA Insurance-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UNIQA Insurance AG
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Vor 5 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 8,11 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 12,330 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 17,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 216,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,28 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 5,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.12 UNIQA Versicherungen neutral Nomura
01.02.12 UNIQA Versicherungen reduce Erste Group Bank
29.01.10 UNIQA reduzieren Erste Bank AG
27.11.09 UNIQA halten Erste Bank AG
28.08.09 UNIQA halten Erste Bank AG

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