aTyr Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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aTyr Pharma hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
aTyr Pharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 297,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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