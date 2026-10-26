AU Small Finance Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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AU Small Finance Bank gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AU Small Finance Bank ein EPS von 7,52 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 63,82 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AU Small Finance Bank 52,24 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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