DAX23.963 +0,9%Est505.961 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +4,4%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.218 -0,3%Euro1,1789 +0,3%Öl98,73 +0,7%Gold4.780 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
Sandisk-Aktie klettert dank NASDAQ 100-Aufnahme - auch Samsung und SK hynix profitieren Sandisk-Aktie klettert dank NASDAQ 100-Aufnahme - auch Samsung und SK hynix profitieren
Eckert & Ziegler: Metzler lobt die Rekordmargen und niedrige Bewertung! Eckert & Ziegler: Metzler lobt die Rekordmargen und niedrige Bewertung!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Auch BMW verkauft weniger Autos im ersten Quartal

14.04.26 11:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
84,50 EUR 0,26 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Schwache Verkäufe in China und bei Elektroautos haben BMW im ersten Quartal gebremst. Die Münchner meldeten am Dienstag einen Absatz von 565.748 Autos, das waren 3,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitpunkt. Bei der Kernmarke BMW fiel der Rückgang mit 4,6 Prozent auf 496.050 Pkw sogar noch etwas stärker aus. Die Tochter Mini konnte dagegen um 5,9 Prozent auf 68.427 Autos zulegen. Rolls-Royce kam auf 1.271 Autos und damit 8 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Entscheidend für den Rückgang war ein deutliches Minus von 10 Prozent in China auf 143.958 Fahrzeuge. Der US-Markt gab um 4,3 Prozent auf 90.492 Wagen nach. Sehr viel besser lief es in Deutschland mit einem Wachstum von 10,7 Prozent auf 68.022 Autos. Europa insgesamt lag mit 236.422 Autos drei Prozent im Plus.

Schwache Elektroverkäufe

Nachdem BMW in den vergangenen Jahren oft mit besonders starken Zahlen im Bereich der Elektromobilität geglänzt hatte, zeigt sich dort aktuell eine Schwäche. Der Absatz reiner Elektroautos sackte um 20,1 Prozent auf 87.458 Fahrzeuge ab. Hier könnte sich - neben anderen Effekten - auch die Einführung der ersten Autos der neuen Modellgeneration "Neue Klasse" bemerkbar machen. Bisher sind nur sehr wenige Fahrzeuge ausgeliefert worden, sie macht aber seit rund einem halben Jahr einen relevanten Anteil der Elektroauto-Neubestellungen aus.

"Mit deutlich mehr als 50.000 Auftragseingängen seit Bestellstart in Europa übertrifft das Kundeninteresse für den BMW iX3 unsere hohen Erwartungen", sagte BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller. "Und auch zum kürzlich vorgestellten zweiten Modell der Neuen Klasse, dem BMW i3, erreicht uns ausgesprochen positives Feedback."/ruc/men

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09.04.2026BMW NeutralUBS AG
07.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2026BMW OutperformBernstein Research
30.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.03.2026BMW OutperformBernstein Research
30.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026BMW OutperformBernstein Research
16.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026BMW NeutralUBS AG
07.04.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2026BMW NeutralUBS AG
18.03.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.03.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen