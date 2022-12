Auch Briten führen offenbar Testpflicht für Reisende aus China ein

LONDON (dpa-AFX) - Nach einer Reihe von anderen Ländern will auch Großbritannien Berichten zufolge eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China einführen. Es werde mit einer Bekanntgabe der britischen Regierung gerechnet, dass Einreisende aus China vor Reiseantritt einen negativen Test vorlegen müssten, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Freitagabend ebenso wie die BBC und der Sender Sky News. Offiziell bestätigt wurde das zunächst noch nicht.

Angesichts der aktuellen Corona-Infektionswelle in China haben mehrere Länder ihre Kontrollen für Einreisende aus der Volksrepublik verschärft. Am Freitag kündigten auch Spanien und Südkorea Testpflichten an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält das aktuell für "noch nicht notwendig", kündigte aber ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den europäischen Flughäfen an.

Nach fast drei Jahren strikter Vorkehrungen hatte Chinas Führung am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner umstrittenen Null-Corona-Politik verkündet. Nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen haben sich allein in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung infiziert. Wissenschaftler warnen, die Corona-Welle könnte neue Varianten hervorbringen, die dann ihren Weg in andere Länder finden würden.

