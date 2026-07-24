eBay-Aktie gesucht: Blogger tyrannisiert - Strafzahlung von über 50 Millionen Dollar
Weil einstige Mitarbeiter von eBay Verfasser eines Online-Newsletters tyrannisiert hatten, zahlt die Online-Handelsplattform mehr als 50 Millionen Dollar.
Werte in diesem Artikel
Davon gehen 46,15 Millionen Dollar (rund 40,5 Mio. Euro) direkt an das Blogger-Ehepaar, wie dessen Anwälte mitteilten. Mit weiteren sechs Millionen Dollar wird eBay Nonprofit-Organisationen unterstützen.
Sieben ehemalige eBay-Beschäftigte waren dafür verurteilt worden, dass sie zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske an das Blogger-Ehepaar verschickt hatten. Unter den anonym zugeschickten Artikeln war auch ein Ratgeber-Buch über den Umgang mit dem Tod eines Partners. Bereits 2024 zahlte eBay drei Millionen Dollar Strafe nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts.
Auch ehemaliger eBay-Chef muss zahlen
Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige eBay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter und regte an, dagegen vorzugehen. Wenig war nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren. Dennoch zahlt er jetzt dem Blogger-Ehepaar zwei Millionen Dollar zusätzlich zum Geld von eBay und spendet eine Million Dollar an eine Stiftung, die sich für Redefreiheit einsetzt.
Die Blogger Ina und David Steiner aus der Kleinstadt Natick in Massachusetts hatten eBay in einem Zivilprozess verklagt und die Zahlungen sind das Ergebnis eines nun erzielten Vergleichs.
Die an der NASDAQ gelistete eBay-Aktie gewinnt zeitweise 3,52 Prozent auf 117,20 Dollar.
/so/DP/he
SAN JOSE (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: George W. Bailey / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com
Aktuelle eBay Aktie News
eBay Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.20
|eBay Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.20
|eBay Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.19
|eBay Hold
|Deutsche Bank AG
|11.10.19
|eBay Outperform
|Credit Suisse Group
|04.09.19
|eBay Neutral
|UBS AG