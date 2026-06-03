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Direkter Draht zu Top-Unternehmen wie Steyr Motors, Gabler und Co.: Deutsche Börse lädt zur ersten Scale Summit

17.06.26 10:23 Uhr
Direkter Draht zu Top-Unternehmen wie Steyr Motors, Gabler und Co.: Deutsche Börse lädt zur ersten Scale Summit | finanzen.net

Neue Bühne für Scale-Unternehmen: Bei der ersten Deutsche Börse Scale Summit präsentieren sich zehn Unternehmen aus dem Wachstumssegment vor institutionellen Investoren, Analysten und Privatanlegern. Wie Sie dabei sein können.

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Der Kapitalmarkt für kleine und mittelgroße börsennotierte Unternehmen, an der Frankfurter Börse repräsentiert durch das Scale-Segment, befindet sich im Wandel. Während institutionelle Investoren weiterhin eine zentrale Rolle spielen, steigt in dem Börsensegment die Anzahl privater Anleger stetig, die frühzeitig von der Entwicklung innovativer und dynamischer Unternehmen partizipieren wollen. Gleichzeitig nimmt für die Unternehmen damit die Herausforderung zu, ihre Investment Story klar zu vermitteln und unterschiedliche Investorengruppen gezielt anzusprechen.

Vor diesem Hintergrund startet die Deutsche Börse in der kommenden Woche mit der ersten "Deutsche Börse Scale Summit" ein neues Veranstaltungsformat, das den Austausch zwischen Investoren und Unternehmen des Wachstumssegments Scale stärken soll.

Fokus auf Transparenz und Investorenkommunikation

Am 23. und 24. Juni 2026 präsentieren sich insgesamt zehn Unternehmen aus dem Scale-Segment in einer virtuellen Konferenz. Das Format ist bewusst kompakt gehalten: Jede Gesellschaft erhält 20 Minuten für die Vorstellung ihrer strategischen Entwicklung, Marktpositionierung und Investment Story. Anschließend haben Investoren und Privatanleger die Möglichkeit, in einer zehnminütigen Fragerunde direkt mit den Unternehmensvertretern in den Dialog zu treten.

Die Scale Summit soll somit gezielt verschiedene Marktteilnehmer zusammenbringen. Neben professionellen Investoren richtet sich die Veranstaltung ausdrücklich auch an Retail-Anleger. "Erfolgreiche Investorenkommunikation erfordert heute Klarheit, Relevanz und den richtigen Zugang zu unterschiedlichen Investorengruppen. Der Deutsche Börse Scale Summit setzt genau hier an und bietet Scale-Emittenten eine Plattform mit hoher Sichtbarkeit und messbarem Impact - auch im Retail Bereich", erklärt Jacqueline Jankang, Head of Issuer Services bei der Deutschen Börse.

Damit greift die Konferenz ein zentrales Thema des aktuellen Kapitalmarktumfelds auf: Gerade kleinere und mittelgroße börsennotierte Unternehmen stehen häufig vor der Aufgabe, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und ihre Investorenbasis breiter aufzustellen. Neben institutionellen Investoren rücken dabei zunehmend auch private Anleger in den Fokus, die einen wichtigen Beitrag zu Liquidität, Reichweite und einer diversifizierten Aktionärsstruktur leisten können.

Das Konferenz-Programm am 23. und 24. Juni im Überblick:

• 23. Juni, 09:00 - 09:30 Uhr | Cantourage Group SE
• 23. Juni, 09:45 - 10:15 Uhr | Nabaltec AG
• 23. Juni, 10:30 - 11:00 Uhr | Ernst Russ AG
• 23. Juni, 11:45 - 12:15 Uhr | PFISTERER Holding SE
• 23. Juni, 12:30 - 13:00 Uhr | Pyrum Innovations AG
• 24. Juni, 09:00 - 09:30 Uhr | innoscripta SE
• 24. Juni, 09:45 - 10:15 Uhr | STEYR Motors AG
• 24. Juni, 10:30 - 11:00 Uhr | Deutsche Rohstoff AG
• 24. Juni, 11:15 - 11:45 Uhr | UmweltBank AG
• 24. Juni, 12:00 - 12:30 Uhr | Gabler Group AG

Die Chance zum Dialog mit Wachstumsunternehmen: Jetzt registrieren

Die Anmeldung zu der Konferenz erfolgt über die Airtime-Plattform. Teilnehmer erhalten dort einen strukturierten Überblick über die präsentierenden Unternehmen und können ihr individuelles Konferenzprogramm planen. Darüber hinaus stehen relevante Inhalte und Informationen vor, während und nach der Veranstaltung zentral zur Verfügung.

Hier direkt für die 1. Deutsche Börse Scale Summit registrieren

Bildquellen: metamorworks / Shutterstock.com

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