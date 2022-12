Auch griechische Staatsanwaltschaft nimmt Eva Kaili ins Visier

Werbung

Heute im Fokus

Vor EZB-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- BoE hebt Leitzins an -- Musk schlägt Tesla-Aktien los -- Fed will Zinsen häufiger anheben -- Deutsche Post, Rheinmetall, Munich Re im Fokus

Siemens Healthineers möglicherweise vor weiteren Zukäufen. Energiepreise sinken: IfW erwartet 2023 BIP-Wachstum von 0,3 Prozent. SNB hebt Leitzins an. Siemens Energy-Aktie: Kanada führt Sanktionen gegen Nord Stream 1-Turbinen wieder ein. Ceconomy will Ergebnis verbessern. Continental beruft neuen Vorstand für Integrität und Recht.METRO visiert Rückkehr in Gewinnzone für 2023 an.