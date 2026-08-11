Auch Hamburg setzt Lkw-Fahrverbot wegen Niedrigwasser aus

11.08.26 13:43 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach anderen Bundesländern setzt auch Hamburg das Sonn- und Feiertagsverbot für Lastwagen vorübergehend aus. Bis zum 31. August soll eine Ausnahmegenehmigung gelten, wie die Innenbehörde bekanntgegeben hat. Grund ist demzufolge, dass die Binnenschifffahrt aufgrund der Trockenheit stark beeinträchtigt ist, da Flüsse wie Elbe, Donau und Rhein Niedrigwasserstände aufweisen.

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Um die Logistikketten, die für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft notwendig sind, einigermaßen stabil zu halten, sollen Transporte den Angaben nach zumindest teilweise auf die Straße verlagert werden.

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten das Fahrverbot bereits ab dem vergangenen Wochenende vorübergehend gelockert. Schleswig-Holstein hat das Fahrverbot ebenfalls ausgesetzt. Baden-Württemberg und Bayern und Mecklenburg-Vorpommern handeln zum nächsten Wochenende. Sachsen hingegen lehnt eine generelle Lockerung ab und verweist auf mögliche Ausnahmegenehmigungen./lux/DP/stk