Auch Lufthansa-Kabinenpersonal zu Warnstreik aufgerufen

10.02.26 19:55 Uhr
DOW JONES--Neben den Lufthansa-Piloten wird auch das Kabinenpersonal am Donnerstag streiken. Wie die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) mitteilte, hat sie das Kabinenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zur Begründung verwies die Flugbegleiter-Gewerkschaft darauf, dass es in den laufenden Manteltarifverhandlungen mit der Lufthansa weiterhin keine Bewegung bei zentralen Fragen der Arbeitsbedingungen gebe. Bestreikt werden sollen am Donnerstag alle Abflüge der Deutschen Lufthansa von den Flughäfen Frankfurt und München.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 13:55 ET (18:55 GMT)

