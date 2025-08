Auch Merz und Wadephul entsetzt über Gräuel-Video der Hamas

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußert sich entrüstet über Propagandavideos der islamistischen Hamas, in denen israelische Geiseln vorgeführt werden. "Ich bin entsetzt über die Bilder von Evyatar David und Rom Braslavski. Die Hamas quält die Geiseln, terrorisiert Israel und benutzt die eigene Bevölkerung im Gazastreifen als Schutzschild", sagte Merz der "Bild". "Gerade deshalb führt zunächst kein Weg an einem verhandelten Waffenstillstand vorbei. Die Freilassung aller Geiseln ist dafür zwingende Voraussetzung."

Merz ergänzte: "Israel wird den Zynismus der Hamas nicht erwidern und muss weiter humanitäre Hilfe leisten."

Wadephul schockiert über Videos

Auch Außenminister Johann Wadephul (CDU), der am Freitag von einer Reise nach Israel und in die Palästinensergebiete zurückgekehrt war, äußerte sich schockiert. Diese zeigten "die ganze Niedertracht ihrer Peiniger", sagte Wadephul zu "Bild".

Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sich aufgebracht geäußert: "Abscheuliche Grausamkeit, grenzenlose Unmenschlichkeit: Das ist es, was die Hamas verkörpert", schrieb er auf X. Die Lösung sei "die der beiden Staaten Israel und Palästina, die friedlich nebeneinander leben".

In einem am Wochenende veröffentlichten Propagandavideo der Hamas ist eine bis auf die Knochen abgemagerte Geisel, der 24 Jahre alte Evjatar David, in einem engen Tunnel in Gaza zu sehen, wie er den Angaben zufolge sein eigenes Grab schaufelt. Davor hatten die Hamas und andere islamistische Organisationen im Gazastreifen bereits ähnliche Videos von Geiseln veröffentlicht./mi/DP/he