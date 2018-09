Auch Niedersachsens Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugend

Hannover (Reuters) - Wie Bremen lässt auch Niedersachsen die Jugendorganisation der AfD vom Verfassungsschutz beobachten.

"Die Junge Alternative vertritt ein Weltbild, in dem Minderheiten wie Flüchtlinge oder Homosexuelle systematisch abgewertet und diffamiert werden", begründete Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover den Schritt. Eine strukturelle Nähe des niedersächsischen Jugendverbandes zum organisierten Rechtsextremismus sei unverkennbar. "Damit wird auch der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel möglich", sagte Pistorius. Zuvor hatte die Innenbehörde in Bremen mitgeteilt, der Landesverband der Jungen Alternative werde seit vergangener Woche überwacht.