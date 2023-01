Auch Österreich führt Corona-Testpflicht für Reisende aus China ein

WIEN (dpa-AFX) - Auch Österreich führt nach der EU-Empfehlung eine Covid-Testpflicht für Reisende aus China ein. Sie müssen vor dem Abflug einen Test durchführen und das negative Ergebnis vor Besteigen des Flugzeugs vorlegen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Wien mitteilte. Hintergrund ist nach dem Ende der strikten Corona-Schutzmaßnahmen die jüngste Corona-Welle in China.

Gesundheitsexperten der 27 EU-Staaten hatten sich am Mittwochabend zwar nicht auf eine Testpflicht für Reisende aus China verständigen können, empfehlen diese aber nachdrücklich. Zudem wird das Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske an Bord der Flugzeuge aus China empfohlen.

