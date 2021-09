Nordex erhält Auftrag von Royal Dutch Shell über 50 MW

Die Bundestagswahl ist geschafft, doch am Aktienmarkt ist erst einer von zwei oft heißen Herbstmonaten vorbei. Welche Rolle spielt die Saisonalität, wann beginnt eine mögliche Weihnachtsrally, wie kann man an besten agieren mit volatilen Aktien wie Varta, BioNtech oder CureVac? Dies und noch mehr erfahren Sie im

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TRATON bekommt neuen Chef -- Staatsanwaltschaft legt Revision nach Freispruch für VW-Manager ein -- HORNBACH, Roche, GM im Fokus

Disney-Freizeitpark in Florida feiert 50. Geburtstag mit Stars. Siemens strebt 50/50-Mischung zwischen Büro und Homeoffice an. JPMorgan: Das Buy-the-Dip-Mantra könnte wackeln. Hat die SEC bald keine Befugnisse mehr für den Kryptomarkt? An diesem Punkt würde sich Cathie Wood von der Tesla-Aktie trennen. Apple-Keynote löst Spekulationen über Neuerungen beim iPhone 14 aus.