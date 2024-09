Auch Stellantis senkt Ausblick für 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet vom schwierigen Branchenumfeld hat auch Stellantis den Ausblick für das laufende Gesamtjahr gesenkt. Die bereinigte operative Marge soll dieses Jahr nur noch zwischen 5,5 und 7,0 Prozent liegen, wie der Autokonzern mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen, zu dem Marken wie Opel oder Fiat gehören, einen zweistelligen Wert in Aussicht gestellt. Etwa zwei Drittel des Rückgangs der Marge sei auf Anpassungen in Nordamerika zurückzuführen. Weitere Faktoren seien die unter den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte in den meisten Regionen.

In den vergangenen Tagen haben diverse Autohersteller den Ausblick für 2024 gesenkt. Neben BMW, Mercedes-Benz hatte erst am Freitag der Volkswagen-Konzern die Prognose zurückgenommen.

