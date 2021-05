Telefonica-Aktie: Starker Euro drückt auf Telefonica-Ergebnis

Werbung

Heute im Fokus

DAX könnte 15.000-Punkte-Marke testen -- Asiens Börsen geben nach -- Kryptowährungen brechen ein: Tesla stoppt Zahlungen mit Bitcoins wieder -- QIAGEN, BioNTech, Moderna im Fokus

Starker Euro drückt auf Telefonica-Ergebnis. Geely-Tochter Volvo Cars will Börsengang in Stockholm wagen. Danone kündigt Aktienrückkauf an. Boeing steht angeblich kurz vor Lösung für 777-Triebwerke. Pirelli verbucht Barmittelabfluss in dreistelliger Millionenhöhe. DAX-Konzerne verbuchen gutes erstes Quartal. Norwegen nimmt AstraZeneca vollständig aus Impfkampagne.