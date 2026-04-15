DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -1,3%Nas24.016 +1,6%Bitcoin63.495 +0,2%Euro1,1814 +0,1%Öl94,99 +0,1%Gold4.822 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F AIXTRON A0WMPJ Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- US-Börsen uneinheitlich: NASDAQ und S&P mit Rekord -- NVIDIA: Erste Quanten-KI-Modelle -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON im Fokus
Top News
Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen Billionen-US-Dollar-Konzern: Diese Apple-Produkte sorgen für Geldregen
FBI warnt vor Krypto-Betrug: Milliardenverluste erschüttern Anleger in den USA FBI warnt vor Krypto-Betrug: Milliardenverluste erschüttern Anleger in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Auch während Kriegs Rüstungsexporte nach Israel genehmigt

16.04.26 05:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
172,36 EUR -0,86 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
80,44 EUR 2,46 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
53,30 EUR 0,95 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.516,20 EUR 27,60 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat auch in den ersten Wochen des Iran-Kriegs Rüstungsexporte nach Israel genehmigt - allerdings in verhältnismäßig geringem Umfang. Vom 28. Februar, dem Tag des Angriffs israelischer und US-amerikanischer Streitkräfte auf den Iran, bis zum 27. März gab die schwarz-rote Regierung grünes Licht für Ausfuhren im Wert von 6,6 Millionen Euro, wie aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums auf mehrere Anfragen des Linken-Abgeordneten Ulrich Thoden hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Zum Vergleich: In den ersten gut vier Monaten nach der Aufhebung der wegen des Gaza-Kriegs von der Bundesregierung zwischenzeitlich gegen Israel verhängten Exportbeschränkungen am 24. November 2025 wurden Rüstungslieferungen im Gesamtwert von 166,95 Millionen Euro genehmigt. Darunter waren allerdings keine Kriegswaffen wie Panzer, Artillerie oder Ähnliches, sondern nur "sonstige Rüstungsgüter".

Die Rüstungsexporte nach Israel waren zuletzt ein extrem heikles Thema für die Bundesregierung. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte die damalige Ampel-Regierung sie zunächst verstärkt, um Solidarität zu zeigen. Wegen zunehmender Verärgerung über die israelische Kriegführung in Gaza ordnete Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am 8. August 2025 dann an, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr genehmigt werden, die im Gaza-Krieg verwendet werden können.

In Israel, aber auch in CDU und CSU, löste das Teil-Embargo viel Ärger aus. Nach dreieinhalb Monaten hob die Regierung die Beschränkungen nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wieder auf. Aber selbst in der Zeit des Teil-Embargos wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums Exportgenehmigungen im Wert von 10,44 Millionen Euro erteilt./mfi/DP/zb

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.04.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.04.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.04.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen