Auddia: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Werte in diesem Artikel
Auddia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,600 USD. Im Vorjahr waren -57,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
