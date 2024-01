Audi: Auslieferungen steigen 2023 um 17,4% auf 1.895.240

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Audi hat 2023 die Zahl der ausgelieferten Autos um 17,4 Prozent auf rund 1,9 Millionen gesteigert. Wie der Autohersteller mitteilte, wuchs die Nachfrage nach vollelektrischen Modellen überproportional, ausgeliefert wurden 51 Prozent mehr als im Vorjahr, insgesamt waren es mehr als 178.000 Fahrzeuge.

Prozentual zweistellige Wachstumsraten gab es den Zahlen zufolge in allen Regionen.

In Europa wurden trotz eines herausfordernden Marktumfelds im vergangenen Jahr rund 748.000 Fahrzeuge (plus 20 Prozent) ausgeliefert. Die vollelektrischen Modelle legten um 30 Prozent zu. In Deutschland betrug das Wachstum bei den Auslieferungen mehr als 17 Prozent auf mehr als 252.000 Fahrzeuge. Die vollelektrischen Modelle legten um rund 13 Prozent auf 32.000 Einheiten zu.

Im US-Markt wurden 229.000 Autos ausgeliefert (plus 22 Prozent), die vollelektrischen Modelle legten um rund 55 Prozent auf 25.000 Einheiten zu.

In China steigerte Audi die Auslieferungen um mehr als 13 Prozent auf mehr als 729.000 Autos.

