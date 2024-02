Audi drosselt E-Auto-Produktion in Brüssel wegen Teilemangel

Von David Sachs

NEW YORK (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Audi hat die Produktion von Elektrofahrzeugen in seinem Brüsseler Werk wegen Problemen in der Lieferkette für mindestens zwei Wochen gedrosselt. Die Volkswagen-Tochter schränke die Produktion der Modelle Q8 e-tron und Q8 e-tron Sportback - beides Elektroautos - in dieser und der kommenden Woche wegen eines Teilemangels ein, sagte eine Unternehmenssprecherin zu Dow Jones Newswires. Wann die Produktion wieder in vollem Umfang aufgenommen werde, sei derzeit unklar.

"Wir agieren auf Sicht und entscheiden von Woche zu Woche, da die Versorgungslage weiterhin volatil ist und kurzfristige Änderungen immer möglich sind", sagte sie.

Welche Autoteile fehlen und damit Ursache für die Verzögerung sind, sagte die Sprecherin nicht. Die Art der Unterbrechung sei vergleichbar mit den branchenweiten Lieferengpässen der vergangenen Jahre und Monate.

Die Automobilwoche hatte zuerst darüber berichtet.

