Audi erhält in den USA weitere Genehmigung für Abgasnachrüstung

Die Zulassungsbehörden stimmten dem vorgeschlagenen Maßnahmenpaket zu, wie die Volkswagen -Tochter mitteilte. Audi könne nun knapp drei Jahre nach Beginn der Dieselkrise für die letzten rund 8.800 Diesel-Autos in Nordamerika mit der Umsetzung beginnen.

Bei den ersten vier Motorengenerationen des 3-Liter-TDI-Motors hatte Audi in den USA in Stufen seit November 2017 konkrete Lösungen vorgeschlagen und von den Behörden freigegeben bekommen. Davon hätten bislang rund 62 Prozent der betroffenen US-Kunden Gebrauch gemacht, so der Premiunautohersteller. In Kanada, wo die Maßnahmen anderthalb Monate später begonnen haben, liege die Quote aktuell bei rund 42 Prozent.

July 17, 2018 05:21 ET (09:21 GMT)

FRANKFURT (Dow Jones)

