Audi meldet Absatzrekord im ersten Halbjahr

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Ungeachtet von Chipmangel und Pandemie hat Audi im ersten Halbjahr so viele Autos verkauft wie noch nie. Von Anfang Januar bis Ende Juni lieferte der Ingolstädter Hersteller 981 681 Autos aus, wie die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Tochter am Freitag mitteilte. Das ist laut Unternehmen der Bestwert für eine erste Jahreshälfte und im Jahresvergleich ein Zuwachs von 38,8 Prozent.

Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt ist groß: In der Volksrepublik setzte Audi knapp 418 749 Fahrzeuge ab, 42 Prozent aller ausgelieferten Autos und erheblich mehr als in ganz Europa, wo 351 588 neue Audis an die Kundschaft gingen./cho/DP/jha