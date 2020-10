Audi-Prozess: Keine Probleme durch Autos der Richter

Werbung

Heute im Fokus

DAX steigt -- Dow fester -- Daimler verkauft in Q3 mehr -- Deutsche Bank liebäugelt mit Fusionsplänen -- Großaktionär stockt Commerzbank-Anteil auf -- Schaeffler, Software, PUMA im Fokus

Vir und Glaxo treten bei Covid-19-Antikörper in Phase-III ein. EnBW strebt Klimaneutralität bis 2035 an. Merck lizensiert klinisches Entwicklungsprogramm an Novartis aus. Zulassungsprozess für Corona-Impfstoff von BioNTech startet. Google greift Microsoft mit 'Workspace' an. Erneut großer Auftrag für Nordex in den USA. Allianz Leben schafft bei Neuverträgen 100-Prozent-Beitragsgarantie ab.