Audi und Porsche bestätigen Prognose für 2018

FRANKFURT (Dow Jones)-- Audi und Porsche haben die Ziele für dieses Jahr nach einem soliden Jahresstart bestätigt. Der Ingolstädter Premiumhersteller will die Umsätze leicht steigern und die operative Rendite im Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent halten. Bei den Investitionen hat Audi die Planung allerdings etwas geändert. So soll die Sachinvestitionsquote dieses Jahr nur leicht über dem Zielkorridor von 5,0 bis 5,5 Prozent liegen. Bisher hatte die Volkswagen-Tochter einen moderaten Anstieg in Aussicht gestellt.

Das am Vortag von der Konzernmutter berichtete Audi-Umsatzplus auf 15,3 (Vorjahr 14,4) Milliarde Euro wurde am Freitag bestätigt. Darin ist auch Lamborghini sowie die Motorradmarke Ducati enthalten. Das operative Ergebnis kletterte auf 1,3 Milliarden von 1,2 Milliarde Euro. Die operative Marge im Autogeschäft sank wegen hoher Kosten für neue Modelle auf 8,5 Prozent von 8,7 Prozent. Zudem belastete eine Umstellung der Bilanzierung mit rund 100 Millionen Euro.

Die deutlich profitablere VW-Tochter Porsche bekräftigte ebenfalls die Margenprognose für dieses Jahr mit 15 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte Porsche die Rendite auf 17,6 (2016: 17,4) Prozent erhöht, im reinen Sportwagengeschäft lag sie bei rund 18,5 Prozent. "Uns geht es nicht darum, einen Rekord nach dem nächsten einzufahren. Wir wollen wertschaffend wachsen - mit einer guten Rendite und sicheren Arbeitsplätzen", erklärte Porsche-Chef Oliver Blume bei Vorlage des Quartalsberichts.

Im ersten Quartal lag Porsche bei der Marge mit 16,4 Prozent bereits im Plan. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro, das operative Ergebnis nur um 1 Prozent auf 976 Millionen Euro.

