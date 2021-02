Immobilieninvestor Aggregate stockt Anteile an S IMMO auf

Die Beteiligung belaufe sich nun auf 10,79 Prozent, teilte der Investor, der auch Großaktionär des Wohnimmobilien-Konzerns Adler Group ist, am Donnerstag mit. Erst im Januar war die auf Deutschland ausgerichtete Investmentgesellschaft mit 9,03 Prozent bei S IMMO, deren Immobilien mehrheitlich in Deutschland liegen, einstiegen. Gleichzeitig erwarb die Gesellschaft einen Anteil von 10,54 Prozent am Wiener Rivalen IMMOFINANZ , die sich auf Büroimmobilien in Deutschland und Osteuropa konzentriert.

Aggregate begründete die Investitionen in S IMMO und IMMOFINANZ damit, dass die qualitativ-hochwertigen Gewerbeimmobilien deutlich unterbewertet seien. Darüber hinaus kündigte der Investor an, über ein Angebot für die dritte gelistete Wiener Immobilienfirma CA Immo nachzudenken.

Wien (Reuters)

Bildquellen: S IMMO AG