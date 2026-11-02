BVB-Aktie grün: Boss Cramer hat keinen Verkaufsdruck trotz Millionenverlusts - Neue Mentalität und alte Klopp-Taktik

Auf Augenhöhe

02.11.26 09:20 Uhr

Trotz eines zweistelligen Millionenverlusts im vergangenen Geschäftsjahr plant Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer nicht mit einem umfassenden personellen Umbruch.

• Im Topspiel gegen Bayern zeigt Dortmund eine starke Mentalität, nutzt eine Klopp-ähnliche Taktik und hält mit einem Unentschieden Anschluss an die Tabellenspitze, was Mut für die weitere Saison macht.

• Der Verein setzt auf die Entwicklung eigener Spieler und ist offen für Transfers bei wirtschaftlichen Opportunitäten, betont aber die sportliche Weiterentwicklung.

• Borussia Dortmund zeigt sich zuversichtlich, den Kader im Sommer zusammenhalten zu können, trotz eines Verlustes von 21,7 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025/2026.

"Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer in der Lage sind, unseren Kader beisammen zuhalten", sagte Carsten Cramer im "Doppelpass" bei Sport1.

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Der Fußball-Bundesligist hatte für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen Konzernjahresfehlbetrag von 21,7 Millionen Euro gemeldet. Im Vorjahr hatte der börsennotierte Verein noch einen Gewinn von 6,7 Millionen Euro erzielt. "Wir sind wirtschaftlich kerngesund aufgestellt und arbeiten gerade auch daran, dass wir diese Transfers nicht zwangsläufig tätigen müssen", sagte Cramer.

Spielerverkäufe schloss der BVB-Boss dennoch nicht grundsätzlich aus. "Wenn es wirtschaftliche Opportunitäten gibt, dann werden wir darüber nachdenken. Ich will nichts ausschließen. Aber wir machen das nicht, um permanent Spieler zu verkaufen, sondern wir wollen uns am Ende sportlich weiterentwickeln", erklärte der 57-Jährige.

Zum Selbstverständnis des BVB gehöre es, Spieler zu entwickeln und auch damit zu leben, dass nicht alle ihre gesamte Karriere in Dortmund verbringen. "Wir werden immer der Verein sein, der Spieler entwickelt", sagte Cramer. Entscheidend sei, die Spieler während ihrer Zeit beim BVB von der sportlichen Perspektive zu überzeugen und sie voll hinter dem Verein zu wissen.

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Mit Blick auf den Winter ließ Cramer mögliche Transfers offen. "Ich will nichts ausschließen. Ich will aber jetzt auch nicht die Zusage geben, dass wir im Winter was machen", sagte er. Der aktuelle Kader sei "wirklich sehr, sehr gut" aufgestellt. "Fakt ist: Wir sind jederzeit handlungsfähig. Und wenn es etwas zu tun gäbe, dann würden wir es sicherlich machen können", betonte Cramer.

Neue Mentalität und alte Klopp-Taktik: BVB auf Augenhöhe

Mentalitätsdebatte? Nein, ein Entwicklungsschritt. Borussia Dortmund bleibt mit dem FC Bayern auf Augenhöhe. Die Dortmunder Protagonisten werteten den Punktgewinn im Topspiel der Fußball-Bundesliga als deutliches Zeichen einer besonderen Willenskraft. In den vergangenen Jahren hatte es stattdessen oft Diskussionen über die Mentalität des Teams gegeben.

"Es hat mir gefallen, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat. Es ist schon seit längerer Zeit sehr unangenehm, gegen Borussia Dortmund zu spielen", frohlockte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:2 (0:1) in München. "Wir haben nicht nur zweimal einen Rückstand aufgeholt, wir sind weiter ungeschlagen."

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Formation aus der frühen Klopp-Zeit

Und das auch dank einer taktischen Variante, die der ehemalige Münchner Coach und aktuelle BVB-Trainer Niko Kovac vornahm: Eine 4-4-2-Formation, die man aus Tagen unter dem einstigen Trainer Jürgen Klopp kannte. "Wenn man gegen die Bayern etwas reißen möchte, muss man sie auch mal überraschen - und das mit einer etwas mutigeren Vierer-Abwehrkette", erklärte Ricken.

Mit jeweils 18 Punkten liegen die beiden Erzrivalen in der Tabelle weiter gleichauf vorn. In der vergangenen Saison waren es zum selben Zeitpunkt sieben Punkte Rückstand für Schwarz-Gelb auf den Meister. "Natürlich sind Punkte in München keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil", sagte Kovac.

Er lobte besonders die Widerstandskraft. "Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute dran geglaubt. Sie hat gekämpft, hat sich aufgeopfert und ist nach zwei Rückständen zurückgekommen. Das zeigt, welche Mentalität die Mannschaft besitzt, welche Kraft, welche Energie", schwärmte der Kroate, der von Juli 2018 bis November 2019 Bayern-Trainer war.

Ansage vom Abwehrchef

In der Vorsaison hatten die Dortmunder noch beide Ligaspiele gegen den FC Bayern verloren. Diesmal geht es nach der Supercup-Niederlage in der Liga besser los. "Es ist aber leider auch nur ein Punkt, aber auch einer mehr gegen die Bayern als letztes Jahr. Daraus können wir Selbstvertrauen ziehen", sagte Kapitän Nico Schlotterbeck.

Die Ansage von Schlotterbeck, der die Viererkette genau wie Kollege Waldemar Anton aus dem Nationalteam gewohnt ist, unterstrich die neuen Dortmunder Ansprüche. Bundestrainer Jürgen Klopp dürfte sich auf der Tribüne gefreut haben, dass sich die DFB-Leistungsträger in den beiden Teams in einem spannenderen Titelkampf vielleicht gegenseitig zu Topleistungen antreiben.

Dortmunder Joker-Rekord

Zudem scheinen die Dortmunder um den zum 1:1 erfolgreichen Torjäger Serhou Guirassy mehr Qualität als in den Vorjahren auf der Bank zu besitzen. "Wir sind drangeblieben und immer wieder zurückgekommen", sagte Sportdirektor Ole Book.

Der Treffer zum Endstand war eine Co-Produktion von zwei Einwechselspielern. Vorlage Konstantinos Karetsas, erfolgreicher Abschluss Fabio Silva. Acht Joker-Vorlagen zu Toren nach acht Spieltagen sind eine Bundesliga-Bestmarke.

Bedeutung für den weiteren Saisonverlauf? Das sagt Kovac

"Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bekommen, dann sind wir auch richtig gut - und das gibt mir jetzt auch Mut für die nächsten Wochen", sagte Ricken. Erst einmal folgt das Heimspiel am Mittwoch in der Champions League gegen Real Betis aus Sevilla.

Was der Auftritt in München für den weiteren Saisonverlauf bedeutet, wollte Kovac nicht näher bewerten. "Ich schaue gar nicht auf die Position, sondern ich versuche erst mal, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Das macht sie", sagte der 55-Jährige, der die frühere Wirkungsstätte sehr zufrieden verließ.

Die BVB-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 3,10 Euro.

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MÜNCHEN (dpa-AFX)