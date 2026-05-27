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Heute im Fokus

Zscaler-Anleger nach enttäuschendem Ausblick in Panik. Fraport-Chef sieht Kerosin-Versorgung als sicher. AstraZeneca: FDA verschiebt US-Zulassung von Camizestrant. Verve Group: Umsatzplus aber weniger Gewinn. Ölpreise fallen wieder. Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen. Aroundtown macht weniger Gewinn. Siemens Healthineers: Bis zu 230 Millionen Euro für eigene Anteile.