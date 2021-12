Deutsche Wohnen- und Vonovia-Aktie fester: CEO Michael Zahn verlässt Deutsche Wohnen zum Jahresende - S&P hebt Rating-Ausblick von Vonovia an

Der Aufsichtsrat des Wohnimmobilienkonzerns habe der Aufhebung seines Vertrags zum Jahresende am Montag zugestimmt, teilte die Deutsche Wohnen SE mit. Zahn hatte sich zuvor entschieden, ein Angebot des Aufsichtsrates der Vonovia SE zu seiner Bestellung in deren Vorstand abzulehnen. Dies hatte Deutsche Wohnen bereits am 13. Dezember bekanntgegeben. Zahn war 2007 in den Vorstand der Deutsche Wohnen berufen und ein Jahr später zum Vorstandsvorsitzenden ernannt worden. Nach der Übernahme durch Vonovia sollte er eigentlich als stellvertretender CEO in den Vonovia-Vorstand einziehen.

S&P hebt Rating-Ausblick von Vonovia auf "positiv" an

Die Ratingagentur S&P hat den Ausblick für das "BBB+"-Rating der Vonovia SE auf "positiv" von "stabil" angehoben. Durch die erfolgreich platzierte Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden Euro sei es Vonovia bereits wenige Wochen nach Abschluss der Deutsche-Wohnen-Übernahme gelungen, die Verschuldung deutlich in Richtung Zielkorridor von 40 bis 45 Prozent zurückzuführen. Durch weitere Wertsteigerungen im Immobilienbestand oder auch Verkäufe seien zusätzliche Senkungen des Verschuldungsgrads zu erwarten, zitiert der DAX-Konzern aus dem Rating-Bericht. Dies eröffne Potential für eine weitere Rating-Verbesserung.

Der Schritt von S&P "verdeutlicht einmal mehr, dass wir die richtige Finanzierungsstrategie verfolgen und diese verlässlich umsetzen", sagte CFO Helene von Roeder.

Via XETRA klettert die Deutsche Wohnen-Aktie aktuell um 0,61 Prozent auf 37,92 Euro und die Vonovia-Aktie um 1,00 Prozent auf 48,36 Euro.

