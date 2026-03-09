DAX23.578 -0,1%Est505.754 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +4,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.080 +3,0%Euro1,1462 -0,5%Öl100,1 -1,7%Gold5.094 +0,1%
Auf Eis gelegt?

United Internet- und 1&1-Aktien schwach: Übernahmefantasie verfliegt an der Börse

13.03.26 10:57 Uhr
Aktien von United Internet und 1&1 fallen - Übernahmespekulationen verpuffen

Die Aktien von United Internet und 1&1 sind am Freitagmorgen kurz deutlich unter Druck geraten.

United Internet rutschten via XETRA mit 24,26 Euro zweistellig ab auf das tiefste Niveau seit Ende November. Die Papiere der Tochter 1&1 testeten mit 22 Euro ihr Jahrestief, bevor beide zuletzt die Verluste etwas eindämmten.

"Die spanische Telefonica hat Pläne für eine Übernahme von 1&1 offenbar auf Eis gelegt, zumindest bis die Probleme mit dem Netzausbau behoben werden", kommentierte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel unter Bezug auf einen Bericht des spanischen Onlinemediums "Okdiario". Das Magazin beruft sich auf konzerninterne Quellen. "Man kann sich die Frage stellen, ob das 1&1 überhaupt gelingt, zumindest wird damit bis auf Weiteres wohl keine Übernahme zustande kommen", so Altmann.

Vor zwei Wochen hatten die Übernahmespekulationen den Aktien kräftig Auftrieb gegeben. Nun wurde die Kurserholung wieder ausgepreist.

/ag/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

