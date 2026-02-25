Deutsche Telekom-Aktie: Weiteres Wachstum nach Umsatzplus geplant
Die Deutsche Telekom hat ihren Wachstumskurs im vierten Quartal 2025 fortgesetzt und für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt.
Das bereinigte EBITDA AL sieht der DAX-Konzern in diesem Jahr auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen. Der Free Cashflow AL soll auf rund 19,8 Milliarden Euro zulegen. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie plant die Deutsche Telekom mit rund 2,20 Euro.
Für das Schlussquartal 2025 wies die Telekom ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent auf 31,72 Milliarden Euro aus. Analysten hatten der Telekom im Mittel 31,275 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Auf ihrem Heimatmarkt ist die Telekom im vierten Quartal 2025 wieder gewachsen: Hier legte der Gesamtumsatz um 2,7 Prozent zu, nachdem der Umsatz dort im dritten Quartal um 1,8 Prozent zurückgegangen war, und um 1,3 Prozent sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente die Telekom 9,6 Milliarden Euro nach knapp 11,2 Milliarden im Vorjahr.
DOW JONES
