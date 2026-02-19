DAX25.123 +0,3%Est506.092 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 +2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.764 +1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,23 -1,0%Gold5.034 +0,8%
Auf Kurs

JOST Werke-Aktie steigt wieder Richtung Rekord

20.02.26 11:58 Uhr
JOST Werke: Auf dem Weg zum Aktienrekord? | finanzen.net

Die Aktien von JOST Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
64,60 EUR -1,00 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers via XETRA zuletzt mit 65,90 Euro 2,07 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.

Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.

JOST Werke-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDAX.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
10:36JOST Werke BuyWarburg Research
08:06JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026JOST Werke BuyWarburg Research
20.01.2026JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026JOST Werke BuyWarburg Research
