JOST Werke-Aktie steigt wieder Richtung Rekord
Die Aktien von JOST Werke haben am Freitag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 67,80 Euro genommen.
Dabei kosteten die Papiere des Lkw-Zulieferers via XETRA zuletzt mit 65,90 Euro 2,07 Prozent mehr als am Vortag. Am Donnerstag hatten die Neu-Isenburger Geschäftszahlen vorgelegt. Nun steigen die Kursziele einiger Analysten auf bis zu 84 Euro.
Letzteres stammt von der Berenberg-Expertin Yasmin Steilen, die eine anziehende Geschäftsdynamik im vierten Quartal lobte. Die Stärkung des Nutzfahrzeuggeschäfts und allgemein das breite Portfolio ist ihrer Ansicht nach noch nicht angemessen eingepreist.
JOST Werke-Aktien gehören mit plus 22 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gerade noch zu den Top-Ten im SDAX.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: JOST Werke