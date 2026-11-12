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OHB-Aktie verliert: Raumfahrtkonzern nach drittem Quartal im Plan

OHB-Aktie verliert: Raumfahrtkonzern nach drittem Quartal im Plan

Der Raumfahrtkonzern OHB hat im dritten Quartal weiter zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
228.00 EUR 19.00 EUR 9.09 %
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Der Umsatz kletterte zum Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 312,5 Millionen Euro nach oben, teilte das im Kleinwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) stieg um gut 12 Prozent auf 39,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente OHB 14,3 Millionen Euro nach 12,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

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Außerdem bestätigte OHB die Jahresprognose. Für das Gesamtjahr erwarten die Bremer eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen. Weiteres Wachstum sollen dabei auch die jüngst an Land gezogenen Großaufträge der Europäischen Union sowie der Europäischen Weltraumorganisation sichern. Beide Bestellungen stärken die strategische Planungssicherheit des Konzerns, hieß es weiter.

Die OHB-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,13 Prozent auf 207,00 Euro.

/niw/mis

BREMEN (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:01 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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