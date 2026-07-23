Cathie Wood greift nach Bilanz-Kursrutsch bei Tesla-Aktie kräftig zu

Aufgestockt

24.07.26 07:42 Uhr

Tesla verfehlte beim Gewinn deutlich die Erwartungen, die Aktie erlebte ihren schlimmsten Handelstag seit rund einem Jahr, doch Cathie Wood nutzte den Ausverkauf um kräftig aufzustocken.

• Trotz Kurszielsenkungen durch Analysten bleibt das Aufwärtspotenzial laut Experten bestehen, da die Kursziele weiterhin über dem aktuellen Kurs liegen.

• Tesla verfehlte im zweiten Quartal deutlich die Gewinnerwartungen, was zu einem Kurssturz von etwa 14,5 % führte.

Tesla verfehlte Gewinnerwartungen im zweiten Quartal deutlich, die Aktie brach kräftig ein

ARK Invest kaufte über vier ETFs mehr als 160.000 Tesla-Aktien nach

Analysten passen Kursziele nach unten an

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Tesla legte am Mittwoch nachbörslich überraschend schwache Gewinnzahlen vor, die Aktie reagierte daraufhin im US-Handel mit dem größten Kurseinbruch seit rund einem Jahr: An der NASDAQ schloss das Papier am Donnerstag bei 319,69 US-Dollar, ein Minus von rund 14,52 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss, bei einem Handelsvolumen von rund 115,6 Millionen Aktien - weit über dem Schnitt der vergangenen 65 Tage von rund 49 Millionen Aktien. Während viele Anleger die Quartalszahlen offenbar zum Anlass für einen Verkauf nahmen, tat Starinvestorin Cathie Wood das Gegenteil: Ihr Vermögensverwalter ARK Invest nutzte den Rücksetzer für einen deutlichen Nachkauf.

Tesla-Aktie: ARK Invest kauft den Ausverkauf

Cathie Woods Investmentgesellschaft ARK Invest kaufte mitten im Einbruch Tesla-Aktien für mehrere Fonds. Am Donnerstag erwarben gleich vier ihrer aktiv verwalteten Fonds, der ARK Innovation ETF (ARKK), der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) und der ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX), zusammen 160.151 Tesla-Aktien im Wert von rund 51,2 Millionen US-Dollar. Es ist bereits der zweite größere Nachkauf in diesem Sommer: Schon am 2. Juli hatte ARK rund 97.000 Tesla-Aktien im Wert von gut 38 Millionen US-Dollar erworben - damals nach einem Tagesverlust von mehr als 7 Prozent. Tesla bleibt damit die mit Abstand größte Einzelposition in mehreren ARK-Fonds.

Analysten sehen trotz Kurszielsenkungen Potenzial

An der Wall Street fiel die Reaktion zur Tesla-Bilanz gespalten aus. Mehrere Analysten kappten am Donnerstag ihre Kursziele: Cantor Fitzgerald-Analyst Andres Sheppard ging von 510 auf 485 US-Dollar herunter, Morgan Stanley-Experte Andrew Percoco von 417 auf 400 US-Dollar, und die UBS setzte ihr Kursziel auf 385 US-Dollar herab. Sheppard verwies zugleich auf Fortschritte bei der Full-Self-Driving-Technologie in China und Europa als unterschätzten Wachstumstreiber. Musk selbst wiederholte im Earnings Call weitgehend die bekannten Ankündigungen zu Robotaxi-Diensten und dem humanoiden Roboter Optimus, ohne neue belastbare Zahlen zu Umsatz oder Zeitplan zu liefern. Das passt zu einem Muster, das Anleger seit Monaten kennen.

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Ob sich Woods mutiger Nachkauf der Tesla-Aktie auszahlt, hängt davon ab, ob Tesla die Marge stabilisieren kann, ohne die Auslieferungszahlen über weitere Rabatte zu erkaufen. Die frisch gesenkten Kursziele von 485, 400 und 385 US-Dollar liegen weiterhin klar oberhalb des Schlusskurses vom Donnerstag, ein Hinweis darauf, das auch die Analysten noch Aufwärtspotenzial sehen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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