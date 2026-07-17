Übernahmepoker: GameStop erhöht eBay-Aktienanteil weiter - Cohen bleibt hartnäckig

Aufgestockt

18.07.26 09:11 Uhr

Ryan Cohens GameStop stockt seinen eBay-Aktie-Anteil kräftig auf und lässt keinen Zweifel daran, wie ernst es ihm mit der Übernahme ist.

GameStop hält nun 9,8 Prozent an der eBay-Aktien nach Zukäufen am Freitag.

eBay lehnte Cohens Übernahmeangebot über rund 56 Milliarden US-Dollar ab.

Die Finanzierung hängt an einer bedingten Milliardenzusage der TD Securities.

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GameStop hat seinen Anteil an der eBay-Aktie auf 9,8 Prozent ausgebaut und schickt damit ein klares Signal an den Markt: Die Übernahmepläne von Firmenchef Ryan Cohen sind noch nicht vom Tisch. Einer am späten Freitag veröffentlichten Pflichtmitteilung zufolge hält der Videospielehändler mittlerweile 43,4 Millionen eBay-Aktien, deutlich mehr als die rund 5 Prozent wirtschaftliche Beteiligung, die Cohen im Mai bei seinem ersten Vorstoß gegenüber dem eBay-Vorstand offengelegt hatte.

Cohens 56-Milliarden-Dollar-Vorstoß

Cohen hatte eBay Anfang Mai ein Bar-Aktien-Angebot von rund 56 Milliarden US-Dollar unterbreitet, umgerechnet etwa das Fünffache der eigenen Marktkapitalisierung von GameStop. Sein Argument: Nur ein Zusammenschluss unter seiner Führung könne Onlinehandelsriese Amazon ernsthaft Konkurrenz machen. eBay lehnte den Vorschlag ab und stufte ihn als "weder glaubwürdig noch attraktiv" ein.

Stille Aufstockung über Derivate

Seit der Ablehnung hat GameStop seine Exposition schrittweise in echte Aktien umgewandelt. Im vergangenen Monat kaufte das Unternehmen 3,5 Millionen eBay-Aktien für rund 381 Millionen US-Dollar, am Freitag kamen weitere 39 Millionen Aktien aus aufgelösten Put-und-Call-Positionen hinzu. Cohen bekräftigte seine Absichten zusätzlich in einem Fernsehinterview vom Donnerstag, berichtete Investing.com: Er lasse offen, wie weit er noch gehe, mache aber deutlich, dass er eBay auf die eine oder andere Weise weiter verfolge.

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Finanzierung als Unsicherheitsfaktor

Offen bleibt, wie GameStop einen möglichen Deal stemmen würde. Die Finanzierung stützt sich maßgeblich auf eine unverbindliche Zusage der TD Securities, über bis zu 20 Milliarden US-Dollar Fremdkapital. Die Zusage ist an die Bedingung geknüpft, dass das fusionierte Unternehmen ein Investment-Grade-Rating erhält. Cohen verweist zudem auf ein "sehr zuversichtliches" Schreiben seiner Banken sowie auf eigenes Kapital von 500 Millionen US-Dollar, das er in die Transaktion einbringen will. Zusätzliche Flexibilität verschaffte sich GameStop im vergangenen Monat durch eine von den Aktionären genehmigte Erhöhung der Anzahl zulässiger Aktien, die eine Finanzierung über Eigenkapital erleichtert.

Ob aus dem Vorstoß eine formelle Offerte oder eine erneute Blockade wird, dürfte sich an der Reaktion der Ratingagenturen auf eine mögliche Fusion sowie an weiteren SEC-Meldungen zu GameStops eBay-Position zeigen.

So bewegten sich die GameStop-Aktie und die eBay-Aktie

Die GameStop-Aktie beendete den Freitagshandel an der NYSE 0,14 Prozent tiefer bei 21,89 US-Dollar, während die eBay-Aktie an der NASDAQ 1,04 Prozent auf 112,06 US-Dollar stieg. Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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