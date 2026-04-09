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Aktien von Ströer und JCDecaux: Deutsche Aktie gewinnt an Boden

10.04.26 11:31 Uhr
Aktien von Ströer und JCDecaux: Ströer mit stärkerer Performance | finanzen.net

Ströer legt deutlich zu und verkürzt den Abstand zu JCDecaux, doch die langfristige Bilanz bleibt kritisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
19,00 EUR -0,21 EUR -1,09%
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Ströer SE & Co. KGaA
35,56 EUR 3,50 EUR 10,92%
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Die Aktien von Ströer haben am Freitag den großen Rückstand zu den Papieren von JCDecaux seit Jahresbeginn etwas verringert. Während Ströer um 7 auf 35,32 Euro zulegten, blieben die Aktien der Franzosen mit plus 2,5 Prozent weniger dynamisch. Damit beträgt der Vorsprung von JCDecaux gegenüber Ströer in diesem Börsenjahr aber noch immer über 30 Prozentpunkte.

Der Börsenbrief "Der Aktionär" mutmaßte am Freitag, der deutsche Werbedienstleister stehe vor einer sowohl operativen als auch charttechnischen Trendwende. Verwiesen wird dort vor allem auf Wachstumschancen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.

Dem steht eine Einschätzung des Finanzportals Boerse.de gegenüber, in der Ströer bei langfristiger Betrachtung als "Kapitalvernichter" tituliert wird. So weise die Aktie auf Sicht einer Dekade einen jährlichen Kursabschlag von 3,6 Prozent auf. Anlage- und Verlustrisiken seien hoch.

/bek/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: STRÖER

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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