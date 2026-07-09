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Aufholjagd bei KI

Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf

Meta-Aktie gewinnt: Wettlauf gegen Anthropic und OpenAI nimmt Fahrt auf

Meta bringt sein erstes kostenpflichtiges KI-Modell und positioniert sich preislich mitten zwischen Anthropic und OpenAI, doch ob das reicht, bleibt offen.

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  • Meta startet mit Muse Spark 1.1 sein erstes kostenpflichtiges KI-Modell
  • Preise liegen unter Anthropics Topmodell, aber über Einstiegsangeboten
  • Meta-Aktie legt deutlich zu
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Wie Meta gestern in einem Blogbeitrag mitteilte, tritt der Konzern mit einem eigenen, kostenpflichtigen KI-Modell direkt gegen Anthropic und OpenAI im Wettbewerb um Programmierwerkzeuge an, und der Markt reagiert deutlich: Die Meta-Aktie zog an der NASDAQ um 4,7 Prozent auf 631,48 US-Dollar an, nachbörslich kommen weitere 1,32 Prozent auf 639,84 US-Dollar hinzu.

Aggressive Preise, aber geschlossene Tür

Mit Muse Spark 1.1 bringt Meta Superintelligence Labs unter Chef Alexandr Wang sein bislang stärkstes Modell für agentische Aufgaben und Programmierarbeit an den Start, erstmals über eine kostenpflichtige Programmierschnittstelle. Die Preise liegen laut Wang bei 1,25 US-Dollar je Million Eingabetoken und 4,25 US-Dollar je Million Ausgabetoken, neue Konten erhalten ein Startguthaben von 20 US-Dollar. Wang bezeichnete die Konditionen im Vergleich zu Anthropic und OpenAI als "sehr aggressiv und attraktiv". Damit liegt Meta preislich unterhalb des Anthropic-Spitzenmodells Claude Sonnet 4.6, aber oberhalb einfacher Einstiegsangebote beider Rivalen. Auffällig ist der Kurswechsel: Anders als die frühere, offene Llama-Reihe ist Muse Spark 1.1 geschlossen, zugänglich nur über Metas eigene Apps oder die neue, zunächst auf US-Entwickler begrenzte Schnittstelle.

Wo Meta im Vergleich wirklich steht

Ob die Ansage auch technisch trägt, ist eine andere Frage. Die Vorgängerversion Muse Spark aus dem April erreichte im Terminal-Bench-2.0-Test für Programmieraufgaben einen Wert von 59,0 Punkten, deutlich hinter OpenAIs GPT-5.4 mit 75,1 Punkten. Für Anthropics Modelle ist kein vergleichbarer Terminal-Bench-Wert veröffentlicht; auf dem separaten SWE-bench-Verified-Test kam Claude Opus 4.6 auf 80,8 Punkte, ein Test, der andere Aufgaben prüft und daher nicht direkt vergleichbar ist. Wang selbst erklärte auf X, Muse Spark 1.1 stehe GPT-5.5 und Claude Opus 4.8 in agentischen Benchmarks ebenbürtig gegenüber.

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Der Start fällt zudem in eine Woche, in der auch OpenAI nachlegte: Vorstandschef Sam Altman stellte praktisch zeitgleich das Modell GPT-5.6 Sol vor und bezifferte im Interview mit CNBC dessen Effizienzgewinn bei agentischen Programmieraufgaben gegenüber Konkurrenzmodellen mit 54 Prozent.

Wettbewerbsdruck statt Führungsanspruch

Der Zeitpunkt spricht eher für wachsenden Wettbewerbsdruck als für eine bereits erreichte technologische Führungsposition. Meta steht unter Beobachtung der Wall Street, einen Ertrag aus den milliardenschweren KI-Investitionen zu zeigen, verfügt anders als große Cloudanbieter aber bislang über kein eigenes Cloudgeschäft. Der eigentliche Trumpf dürfte weniger die Modellqualität als die Reichweite der eigenen Plattformen mit ihren Milliarden Nutzern sein, über die sich neue KI-Funktionen schneller verbreiten lassen als über den klassischen Entwicklermarkt, in dem Anthropic und OpenAI bislang den Ton angeben.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
01.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets