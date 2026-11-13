Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Plus

Kursentwicklung

13.11.26 12:25 Uhr

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Freitag klettert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 6.410,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent leichter bei 6.391,06 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.398,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.372,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.412,65 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.167,01 Punkte. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 6.545,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.742,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,57 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR), Eni (+ 0,98 Prozent auf 25,84 EUR), Allianz (+ 0,87 Prozent auf 476,50 EUR), BASF (+ 0,53 Prozent auf 54,74 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,52 Prozent auf 328,70 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 279,00 EUR), Airbus SE (-0,70 Prozent auf 206,85 EUR), Infineon (-0,54 Prozent auf 51,83 EUR) und UniCredit (+ 0,11 Prozent auf 84,14 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.430.612 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 541,050 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net