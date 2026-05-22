Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester

STOXX-Handel im Blick

Am Montagabend wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Montag sprang der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,92 Prozent auf 6.135,27 Punkte an. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,030 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,431 Prozent auf 6.045,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.019,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.144,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.045,37 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 5.883,48 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Stand von 6.173,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5.326,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,87 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 4,51 Prozent auf 76,73 EUR), Deutsche Bank (+ 3,96 Prozent auf 29,28 EUR), UniCredit (+ 3,47 Prozent auf 74,56 EUR), Siemens Energy (+ 3,34 Prozent auf 181,28 EUR) und Siemens (+ 3,03 Prozent auf 276,75 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-1,83 Prozent auf 22,81 EUR), BASF (-0,62 Prozent auf 51,35 EUR), Bayer (-0,26 Prozent auf 38,41 EUR), Deutsche Börse (+ 0,20 Prozent auf 256,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,48 Prozent auf 29,45 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.061.258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 543,054 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net