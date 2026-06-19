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Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen

22.06.26 17:57 Uhr
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 befand sich schlussendlich im Aufwind.

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EURO STOXX 50
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Am Montag stieg der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,53 Prozent auf 6.326,63 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,421 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6.297,44 Zählern und damit 0,068 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6.293,13 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6.280,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.328,63 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.019,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 5.501,28 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.233,58 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,14 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.337,22 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR), BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR), Allianz (+ 1,55 Prozent auf 406,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,49 Prozent auf 478,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1.189,40 EUR), Enel (-1,04 Prozent auf 9,84 EUR) und Eni (-0,37 Prozent auf 21,54 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.473.497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 638,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,50 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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