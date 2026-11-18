Index-Performance

Wenig Veränderung ist derzeit in Europa zu beobachten.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 5.402,94 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent höher bei 5.404,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.400,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.397,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.411,48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 2,23 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.404,24 Punkte. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 5.471,06 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Wert von 4.714,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,99 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Rolls-Royce (+ 1,70 Prozent auf 13,49 GBP), Richemont (+ 1,13 Prozent auf 174,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,06 Prozent auf 68,74 CHF) und Rheinmetall (+ 0,74 Prozent auf 766,50 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-2,64 Prozent auf 58,93 GBP), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,78 EUR), BP (-1,25 Prozent auf 5,61 GBP), Siemens (-1,20 Prozent auf 266,55 EUR) und Unilever (-1,18 Prozent auf 48,97 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.452.921 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503,587 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net