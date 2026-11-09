Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags

Kursentwicklung

09.11.26 12:25 Uhr

Der STOXX 50 zeigt am Montagmittag eine positive Tendenz.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,90 Prozent höher bei 5.418,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 5.370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5.370,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.363,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5.418,69 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 5.305,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.527,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4.707,56 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 5,19 Prozent auf 81,00 EUR), Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 201,30 EUR), Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,80 EUR), Rio Tinto (+ 1,95 Prozent auf 64,04 GBP) und SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 214,80 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-1,59 Prozent auf 166,95 CHF), Unilever (-0,51 Prozent auf 49,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,46 Prozent auf 37,06 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,44 Prozent auf 94,20 GBP) und Nestlé (-0,37 Prozent auf 85,53 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.719.196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 494,723 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net