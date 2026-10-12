Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit Gewinnen

STOXX-Handel im Blick

12.10.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa am ersten Tag der Woche.

Am Montag steigt der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0,48 Prozent auf 5.330,81 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,143 Prozent fester bei 5.312,79 Punkten, nach 5.305,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.348,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5.312,79 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 5.332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.701,04 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,79 Prozent auf 196,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 960,50 EUR), RELX (+ 1,73 Prozent auf 27,67 GBP), HSBC (+ 1,71 Prozent auf 14,20 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,68 Prozent auf 88,40 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen AstraZeneca (-0,48 Prozent auf 119,40 GBP), Rio Tinto (-0,22 Prozent auf 71,10 GBP), Richemont (-0,18 Prozent auf 170,00 CHF), Nestlé (-0,03 Prozent auf 76,02 CHF) und Rolls-Royce (+ 0,12 Prozent auf 13,87 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7.267.957 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 617,285 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net