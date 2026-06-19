Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus

STOXX 50-Entwicklung

So performte der STOXX 50 letztendlich.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel schlussendlich um 0,66 Prozent höher bei 5.361,16 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,065 Prozent höher bei 5.329,27 Punkten in den Handel, nach 5.325,79 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5.361,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.317,39 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.197,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.778,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.440,12 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.368,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 2,51 Prozent auf 44,46 GBP), Novo Nordisk (+ 2,39 Prozent auf 299,95 DKK), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,68 Prozent auf 88,56 CHF), Novartis (+ 1,67 Prozent auf 120,28 CHF) und Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil London Stock Exchange (LSE) (-2,15 Prozent auf 82,78 GBP), RELX (-2,06 Prozent auf 23,28 GBP), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1.189,40 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20.281.592 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 638,946 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net